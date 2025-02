Dal 1° luglio 2024, con la fine del mercato tutelato dell’energia, i consumatori vulnerabili, tra cui invalidi e over 75, possono accedere al Servizio a Tutele Graduali (STG), che consente di risparmiare fino a 113 euro l’anno sulla bolletta elettrica.

L’adesione al STG va richiesta entro il 30 giugno 2025, contattando il fornitore di energia della propria zona.

Chi può accedere al Servizio a Tutele Graduali?

La misura riguarda circa 11 milioni di italiani e si rivolge ai clienti vulnerabili, ovvero:

Persone con più di 75 anni

Invalidi e soggetti con disabilità

Famiglie in condizioni di disagio economico

Persone con necessità di apparecchiature medico-terapeutiche salvavita

Residenti in strutture di emergenza a seguito di calamità

Come fare domanda?

Gli over 75 devono inviare la richiesta di adesione allegando un documento di riconoscimento.

Gli invalidi e gli altri soggetti vulnerabili devono compilare un modulo di autocertificazione per attestare la propria condizione.

Per informazioni e assistenza è attivo il numero verde 800-166-654 (lun-ven, ore 8:00-18:00).

Cosa succede dopo il 30 giugno 2025?

I clienti vulnerabili che non avranno presentato domanda saranno automaticamente trasferiti al mercato libero, perdendo il diritto al Servizio a Tutele Graduali e al risparmio sulla bolletta.

Il STG sarà attivo per i soggetti fragili fino al 31 marzo 2027, dopodiché tutti i clienti saranno trasferiti al mercato libero con modalità ancora da definire.

Perché è importante aderire al STG?

Permette un risparmio di oltre 100 euro all’anno sulla bolletta elettrica.

Garantisce una maggiore tutela economica rispetto al mercato libero.

Offre una transizione più graduale alla liberalizzazione totale del mercato dell’energia.