L’ondata di criminalità continua a colpire senza sosta, con ladri di auto sempre in azione. L’ultimo episodio si è verificato in via Campana, tra Quarto e Pozzuoli, dove due uomini sono stati sorpresi a rubare all’interno di un veicolo parcheggiato. A fermarli è stato un carabiniere fuori servizio, che ha notato la scena e ha dato l’allarme, riuscendo a far arrestare i responsabili.

L’intervento del carabiniere

Il militare, in servizio presso la Tenenza di Quarto, stava rientrando a casa dopo il turno quando ha notato due uomini intenti a forzare la portiera di un’auto in sosta. Dopo aver aperto il veicolo, i due hanno iniziato a sottrarre oggetti dall’abitacolo, ma alla vista del carabiniere si sono dati alla fuga.

Senza esitazione, il militare ha allertato il 112 e ha inseguito i fuggitivi. Grazie all’intervento di una pattuglia della Tenenza di Quarto, la loro vettura, una Lancia Y, è stata bloccata poco dopo.

Gli arrestati

In manette sono finiti Fabio Hadzovic e Costantino Adzovic, rispettivamente di 30 e 29 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine. All’interno della loro auto sono stati ritrovati strumenti da scasso e la refurtiva appena sottratta. I due uomini sono trasferiti in camera di sicurezza e dovranno rispondere delle accuse di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.