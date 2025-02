Le Quadriglie debuttano per la prima volta di sabato e danno vita uno spettacolo unico al mondo

“Il sold out registrato ancora una volta ci conferma che lavorare per preservare questo splendido evento che valorizza e sponsorizza la nostra città è un compito dal quale non bisogna mai esimersi”, dice il sindaco di Palma Campania, Nello Donnarumma. “Di chi è il merito? – continua il primo cittadino – Della Fondazione che preserva e tutela, promuove e sostiene il patrimonio della Festa. Delle Quadriglie, l’anima e il corpo del Carnevale di Palma Campania: ogni costume è una tessera di questo maestoso mosaico in movimento. Dei tecnici e dell’organizzazione. Il compito del Comune è tenere insieme il tutto, preparare la città all’arrivo dei visitatori, garantire sicurezza e limitare i disagi”.

Perfettamente riuscito il piano sicurezza, con la polizia locale, i carabinieri e gli agenti di polizia, e il piano di accoglienza che ha incluso grandi aree di sosta per bus e auto, così facendo si è evitato il congestionamento in prossimità delle zone teatro delle sfilate. La macchina della festa ha dietro di sé un complesso ingranaggio che deve funzionare alla perfezione per garantire il sereno svolgimento dello spettacolo in sicurezza e senza disagi. “È il nostro compito – dice il sindaco Donnarumma – al quale assolveremo sempre con convinzione e orgoglio. Sono orgoglioso di essere il sindaco di una città che riesce a creare uno spettacolo magico e unico al mondo come quello cui abbiamo assistito nel fine settimana e che ci aspetta per i prossimi giorni.

Ringrazio Nicola Montanino, presidente della Fondazione, e Nello Nunziata, consigliere comunale delegato al Carnevale che rappresenta il ponte tra Ente e Fondazione. Ma, più di tutti, ringrazio i miei concittadini che in questi giorni dimostrano un senso dell’accoglienza e dell’ospitalità che rende veramente unico il nostro Carnevale. Auguro a tutti buon divertimento”, conclude il primo cittadino.