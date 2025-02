Una violenta lite familiare è scoppiata la scorsa notte a Roma, nel quartiere Pian Due Torri. Un uomo di 52 anni è stato accoltellato dieci volte dalla moglie, che a sua volta è stata picchiata con un bastone. L’episodio è avvenuto intorno alle 4 in via Ernesto Nathan, richiedendo l’intervento urgente delle forze dell’ordine.

La dinamica dell’aggressione

Secondo le prime ricostruzioni della Squadra Mobile, l’uomo avrebbe iniziato ad insultare la moglie per poi passare alle percosse. Durante l’aggressione, la donna avrebbe reagito impugnando un coltello da cucina e colpendo il marito ripetutamente. Il violento scontro ha allarmato i vicini, che hanno allertato la polizia.

All’arrivo degli agenti del Commissariato di Tor Carbone, l’uomo è stato trovato agonizzante a terra, mentre la moglie presentava evidenti segni di percosse. Entrambi sono stati soccorsi e trasportati in ospedale in codice rosso: lui al San Camillo, lei al Sant’Eugenio. Fortunatamente, nessuno dei due è in pericolo di vita.

Indagini in corso

La donna ha riferito agli investigatori di aver subito in passato più episodi di violenza domestica. Gli inquirenti stanno ora vagliando la posizione di entrambi per accertare eventuali responsabilità. Nei prossimi giorni, le autorità giudiziarie procederanno con gli interrogatori per chiarire i dettagli della vicenda e stabilire eventuali provvedimenti.