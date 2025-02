Un 28enne nigeriano è stato arrestato a Castel Volturno con le accuse di lesioni personali aggravate e continuate, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi. L’uomo ha accoltellato un 27enne senegalese, ritenendolo l’amante della propria compagna.

L’aggressione in viale Fiume Rubicone

Il drammatico episodio è avvenuto nella notte a Castel Volturno, in viale Fiume Rubicone. Il 28enne si è presentato alla porta dell’abitazione della vittima e, appena il 27enne ha aperto, lo ha colpito con numerosi fendenti in varie parti del corpo, facendolo stramazzare al suolo.

I soccorsi e l’arresto

Le urla e i rumori hanno allertato i vicini, che hanno chiamato i soccorsi. Il giovane senegalese è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso, mentre i Carabinieri, intervenuti sul posto, hanno bloccato e arrestato l’aggressore.

Indagini in corso

Le autorità stanno proseguendo le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e verificare il movente dell’aggressione. Il 28enne si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.