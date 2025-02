La Prefettura di Napoli ha avviato accertamenti su un presunto episodio di festeggiamenti abusivi avvenuto in una piazza di Castellammare di Stabia. Secondo quanto riportato da alcune piattaforme social e organi di informazione, i festeggiamenti sarebbero stati organizzati per il rientro in città di un cittadino stabiese, appena assolto in secondo grado di giudizio e tornato in libertà.

L’indagine delle autorità

La Prefettura ha diffuso una nota ufficiale nella quale sottolinea che sono avviati rigorosi accertamenti per chiarire:

La dinamica dell’episodio

Le persone coinvolte nell’evento

Eventuali responsabilità sotto ogni profilo

Le forze dell’ordine stanno analizzando le immagini e raccogliendo informazioni per verificare se vi siano state violazioni delle normative vigenti, sia sotto il profilo della sicurezza pubblica che di eventuali legami con la criminalità locale.

Un caso che riaccende il dibattito sulla legalità

L’episodio, se confermato, potrebbe riaccendere il dibattito sulle manifestazioni di consenso nei confronti di soggetti legati a vicende giudiziarie, un fenomeno che le autorità continuano a monitorare con particolare attenzione.