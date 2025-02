Poste Italiane ha aperto le candidature per la posizione di consulente finanziario in 64 province italiane. L’offerta è rivolta a laureati e laureandi interessati al settore finanziario e assicurativo. La domanda può essere inviata entro il 9 marzo 2025 attraverso il portale ufficiale dell’azienda.

Mansioni e Percorso di Formazione

I candidati selezionati parteciperanno a un corso di formazione e inserimento professionale per poi entrare nel team di consulenza finanziaria. Il ruolo prevede il contatto diretto con i clienti, offrendo supporto nella gestione di risparmi e investimenti, oltre alla promozione di servizi finanziari e assicurativi.

Contratto e Retribuzione

Tipo di contratto: Tempo pieno (36 ore settimanali su 6 giorni)

Condizioni contrattuali: Regolate dal CCNL di Poste Italiane

Retribuzione: Commisurata all’esperienza e in linea con il contratto collettivo nazionale

Province Interessate

Le selezioni sono aperte nelle seguenti città:

Nord Italia

Alessandria, Aosta, Asti, Belluno, Bergamo, Biella, Bologna, Brescia, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Forlì-Cesena, Genova, Gorizia, Imperia, La Spezia, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Modena, Monza e Brianza, Novara, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Pordenone, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Rovigo, Savona, Sondrio, Torino, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Verona, Vicenza.

Centro Italia

Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Macerata, Perugia, Pesaro-Urbino, Pisa, Pistoia, Prato, Roma, Siena, Terni.

Requisiti per Candidarsi

Per partecipare alla selezione è necessario avere:

Laurea o iscrizione alla magistrale/triennale (preferibilmente in discipline economico-giuridiche)

Competenze relazionali e comunicative

Orientamento ai risultati

Costituiscono un titolo preferenziale:

Conoscenza dei mercati e strumenti finanziari

Esperienza in prodotti finanziari, assicurativi e di investimento

Familiarità con le normative Mifid II (consulenza in investimenti) e Idd (distribuzione prodotti assicurativi)

Come Candidarsi

Gli interessati possono inviare la propria candidatura attraverso il portale ufficiale di Poste Italiane, accedendo alla sezione “Lavora con noi” e selezionando la provincia preferita. Basta cliccare su “Invia candidatura ora”, compilare il modulo online e inviare la domanda entro il 9 marzo 2025.

Per candidarti, visita il sito ufficiale di Poste Italiane e accedi alla sezione dedicata alle assunzioni.