Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha espresso piena solidarietà agli agenti della Polizia che nel pomeriggio odierno sono finiti aggrediti e minacciati con un’arma da fuoco durante un’attività di controllo nel comune di Torre Annunziata.

L’episodio

Gli agenti avevano intimato l’alt a una vettura sospetta, ma i soggetti a bordo hanno reagito in modo violento, estraendo un’arma da fuoco per minacciarli. Nonostante l’immediato inseguimento, il veicolo è riuscito a guadagnare la fuga.

Condanna del Prefetto

In una nota ufficiale, il Prefetto ha definito l’accaduto un atto gravissimo, sottolineando la necessità di un’azione incisiva per garantire la sicurezza del territorio. Il caso sarà affrontato nella prossima riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, per valutare misure di contrasto e rafforzare le operazioni di controllo.