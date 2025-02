La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato l’allerta meteo di livello “Giallo” per temporali, come comunicato dal Centro Funzionale. La nuova scadenza è fissata per le 12 di giovedì 27 febbraio. L’allerta riguarda l’intero territorio campano, dove continueranno le precipitazioni intense, anche di carattere temporalesco. Questa situazione, come sottolineato nella nota, comporta un alto rischio idrogeologico.

Rischi idrogeologici e possibili disagi

Le autorità mettono in guardia dalla possibilità di fenomeni pericolosi, tra cui allagamenti, esondazioni, ruscellamenti e innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua. Non si esclude nemmeno la caduta di massi e frane. Il rischio non è limitato solo alle aree interessate dalle precipitazioni: le piogge abbondanti delle ultime ore hanno saturato i suoli, aumentando il rischio di smottamenti e danni, anche in assenza di nuove precipitazioni.

Le misure da adottare a livello locale

La Protezione Civile invita i sindaci della regione a mantenere attivi i Centri Operativi Comunali (COC) e a seguire scrupolosamente le misure previste nei piani di protezione civile. È fondamentale che le autorità locali prestino particolare attenzione agli avvisi emanati dalla Sala Operativa Unificata della Protezione Civile regionale. Tali misure sono destinate a mitigare i rischi e a garantire una pronta risposta alle emergenze, riducendo al minimo i disagi per la popolazione.

Consigli per la popolazione

In attesa della fine dell’allerta meteo, la Protezione Civile raccomanda alla cittadinanza di prestare massima attenzione alla sicurezza personale. Si consiglia di evitare, per quanto possibile, di spostarsi in aree a rischio, di monitorare i bollettini e di seguire le indicazioni delle autorità locali. In caso di allagamenti o altre emergenze, è importante segnalare tempestivamente la situazione alle forze di soccorso.