Dal 24 al 30 aprile, l’iconico film concerto Pink Floyd At Pompeii – MCMLXXII torna nelle sale cinematografiche con una versione restaurata in 4K, distribuita in esclusiva da Nexo Studios in Italia. Le prevendite partiranno dal 5 marzo, mentre a livello internazionale il film verrà proiettato anche in IMAX, grazie alla distribuzione di Trafalgar Releasing e Sony Music Vision.

Un Capolavoro Restaurato in 4K

Diretto da Adrian Maben e girato nell’ottobre del 1971, Pink Floyd At Pompeii è un film concerto unico nel suo genere, che vede la band esibirsi senza pubblico tra le rovine dell’anfiteatro romano di Pompei. Il restauro, guidato da Lana Topham, è quindi realizzato fotogramma per fotogramma partendo dal negativo originale in 35 mm, recentemente ritrovato negli archivi dei Pink Floyd.

Le immagini sono inoltre scansionate in 4K, con un’accurata lavorazione dei colori per mantenere un aspetto autentico e vivido. Ogni dettaglio visivo è stato ripulito e preservato, mantenendo l’atmosfera originale del film.

Un’Esperienza Sonora Immersiva

L’audio è infatti restaurato e remixato in Dolby Atmos e 5.1 da Steven Wilson, con l’obiettivo di preservare la fedeltà sonora della performance originale. Wilson ha dichiarato di aver voluto ricreare il suono esattamente come sarebbe stato nei giorni delle riprese, catturando l’energia pura dei Pink Floyd prima che diventassero giganti delle classifiche mondiali.

Il Concerto e il Documentario

Il nuovo montaggio, della durata di 90 minuti, include sia la storica performance del 1971 che rari filmati dietro le quinte della lavorazione di The Dark Side of the Moon presso gli Abbey Road Studios. Il film ripropone alcune delle tracce più iconiche della band, tra cui:

Echoes

A Saucerful of Secrets

One of These Days

Nick Mason ha commentato:

“Pink Floyd: Live At Pompeii è un documento raro e unico della band che si esibisce dal vivo nel periodo precedente a The Dark Side Of The Moon.”

Un Evento Imperdibile per i Fan

Dopo oltre 50 anni, il ritorno di Pink Floyd At Pompeii sul grande schermo rappresenta un’occasione irripetibile per gli appassionati di musica e di cinema. Con immagini restaurate in 4K, un audio immersivo e una nuova edizione arricchita, questa proiezione speciale permetterà al pubblico di rivivere la magia di un concerto senza tempo in un ambiente cinematografico di alta qualità.

Le prevendite saranno disponibili dal 5 marzo.