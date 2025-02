Un caso di violenza domestica sconvolge la comunità di Scicli, nel Ragusano. Un bambino di appena quattro anni è stato ricoverato all’ospedale di Modica con fratture a un braccio e a una gamba, oltre a diverse lesioni sul corpo. La madre aveva inizialmente dichiarato ai medici che il piccolo era caduto dal letto, ma le indagini dei carabinieri hanno portato alla terribile verità: il responsabile delle violenze sarebbe il compagno della donna, ora arrestato.

Il dramma scoperto dai medici

Il caso è emerso il 4 febbraio scorso, quando il bambino è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso di Modica. I medici, dopo aver esaminato le ferite, hanno subito sospettato abusi, poiché le fratture non erano compatibili con una semplice caduta. A quel punto, i sanitari hanno allertato le forze dell’ordine, segnalando il caso ai Carabinieri della compagnia di Modica, che hanno avviato immediate indagini.

Indagini rapide e arresto del presunto aggressore

Gli investigatori hanno raccolto prove sufficienti per arrestare il presunto responsabile, il compagno della madre. Nonostante vivesse con il piccolo, l’uomo non lo aveva mai riconosciuto ufficialmente come figlio. Ora dovrà rispondere delle accuse di maltrattamenti e lesioni.

Nel frattempo, il bambino, dopo essere stato sottoposto a intervento chirurgico nel reparto di Ortopedia, è stato trasferito in Pediatria, dove resta sotto osservazione.