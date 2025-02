Un 59enne napoletano è stato arrestato dagli agenti del Commissariato di polizia di Torre del Greco con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, minacce aggravate, danneggiamento ed estorsione.

L’intervento della polizia

L’arresto è avvenuto in seguito alla segnalazione di una lite in corso presso un’abitazione. All’arrivo sul posto, i poliziotti hanno trovato diversi ambienti messi a soqquadro e un uomo in evidente stato di agitazione. Il 59enne stava minacciando la propria madre e, nonostante la presenza degli agenti, ha continuato a mantenere un atteggiamento aggressivo, costringendo gli agenti a bloccarlo.

Estorsione e maltrattamenti alla madre

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo, come già avvenuto in altre occasioni, maltrattava la madre al fine di estorsarle denaro. La donna, in difficoltà, era costretta a cedere alle sue richieste economiche sotto la minaccia di violenza.

Condotta reiterata e arresto

Il 59enne, con un precedente comportamento violento verso la madre, è stato infine arrestato e trasferito in carcere. Le indagini proseguiranno per chiarire l’entità delle minacce e degli abusi che l’uomo avrebbe commesso nei confronti della madre, da tempo vittima del suo comportamento.