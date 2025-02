Un uomo di 37 anni è stato arrestato a Pianura, quartiere alla periferia occidentale di Napoli, per aver picchiato la compagna incinta. L’aggressione è avvenuta davanti alla figlia di due anni. I Carabinieri della stazione di Pianura sono intervenuti a seguito di una segnalazione al 112, presumibilmente fatta da un vicino. La vittima, una giovane donna di 24 anni, aveva manifestato l’intenzione di lasciare l’uomo a causa delle sue continue violenze, aggravate dall’uso di droghe.

L’aggressione: pugni alla compagna incinta

La situazione è degenerata nella serata di ieri, quando il 37enne ha sferrato pugni nella pancia della donna, incinta del loro secondo figlio. L’episodio ha fatto seguito a un’altra violenza avvenuta la sera precedente: la figlia di due anni della coppia piangeva e non riusciva a dormire, causando l’ira dell’uomo. Dopo aver intimato alla compagna di calmare la bambina, ha iniziato a colpirla con pugni al braccio.

La denuncia e l’arresto

La bambina di due anni, presente durante l’aggressione, ha raccontato ai Carabinieri ciò che era accaduto con le poche parole a sua disposizione: “Papà… mamma… to’ to’”. Le forze dell’ordine hanno immediatamente arrestato l’uomo, poi portato in carcere.

La condizione della donna e del bambino

La 24enne è trasportata in ospedale, dove i medici le hanno riscontrato lesioni con una prognosi di 15 giorni. Fortunatamente, il bambino che porta in grembo non ha riportato conseguenze.

Violenza domestica: un problema da non sottovalutare

Questo episodio riporta l’attenzione sulla piaga della violenza domestica, un fenomeno che continua a mietere vittime, spesso nel silenzio. Denunciare è fondamentale per tutelare sé stessi e i propri figli. Se ti trovi in una situazione simile o conosci qualcuno che ha bisogno di aiuto, chiama il 1522, il numero nazionale anti-violenza e stalking.