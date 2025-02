Un uomo arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali gravi nei confronti dei due fratellini di 3 e 2 anni, ricoverati all’ospedale di Cosenza. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal GIP di Paola, su richiesta della Procura della Repubblica, coordinata dal procuratore facente funzioni Ernesto Sassano.

Le Indagini e l’Arresto

L’indagine condotta dai Carabinieri della Compagnia di Paola ha portato all’identificazione dell’uomo come responsabile delle gravi lesioni subite dai due bambini.

L’arrestato, già sottoposto agli arresti domiciliari per altre vicende giudiziarie, avrebbe perpetrato i maltrattamenti nei confronti dei piccoli, aggravando ulteriormente la sua posizione.

L’episodio ha suscitato grande indignazione nella comunità locale, mentre le autorità proseguono le indagini per chiarire eventuali ulteriori responsabilità.