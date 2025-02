L’INPS ha completato le operazioni di rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali per il 2025. A partire dal 1° gennaio 2025, le pensioni saranno adeguate a un indice di variazione definitivo del +0,8% rispetto all’anno precedente.

Rivalutazione delle pensioni 2025: cosa cambia?

La rivalutazione riguarda tutte le pensioni, comprese quelle di invalidità, e i relativi limiti di reddito per il mantenimento delle prestazioni. Inoltre, non è previsto alcun conguaglio per il 2024.

Nuovi importi per pensioni minime e assegni sociali

Pensione minima: passa a 603,40 euro mensili per lavoratori dipendenti e autonomi.

Aumento pensioni minime: per chi percepisce un importo pari o inferiore al minimo, è previsto un incremento aggiuntivo del 2,2%.

Pensionati residenti all’estero: chi è escluso dalla rivalutazione?

I pensionati residenti all’estero con trattamenti superiori al minimo non riceveranno la rivalutazione automatica, salvo specifiche eccezioni.

Calendario pagamento pensioni 2025

Le pensioni e le prestazioni assistenziali saranno pagate il primo giorno bancabile di ogni mese. Se la data cade in un giorno festivo o non bancabile, il pagamento slitterà al giorno successivo.