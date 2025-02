Poste Italiane ha comunicato che le pensioni del mese di marzo saranno in pagamento a partire da sabato 1° marzo in tutti i 242 uffici postali della provincia di Napoli. La distribuzione seguirà una modalità consolidata, con l’importante novità che riguarda anche i titolari di Libretto di Risparmio, Conto BancoPosta e Postepay Evolution, che potranno ricevere l’accredito direttamente sui propri conti a partire dalla stessa data.

Prelievi in contante tramite ATM Postamat

A partire dal 1° marzo, i pensionati che hanno scelto l’accredito sul proprio Libretto, Conto BancoPosta o Postepay Evolution, potranno prelevare in contante direttamente dai 256 ATM Postamat presenti in tutta la provincia di Napoli, senza la necessità di recarsi allo sportello. Questo servizio mira infatti a semplificare e velocizzare l’accesso alla pensione, permettendo di evitare le lunghe attese agli sportelli postali.

Assicurazione gratuita per i prelievi

Un ulteriore vantaggio riguarda i titolari di Carta di Debito associata a conti/libretti o di Postepay Evolution. Questi utenti potranno usufruire gratuitamente di una polizza assicurativa che offre un risarcimento fino a 700 euro all’anno in caso di furto di contante, nel caso in cui il prelievo avvenga entro le due ore successive a un’operazione effettuata presso uno sportello postale o un ATM Postamat.

Consigli per evitare lunghe attese

Per evitare lunghe code, Poste Italiane consiglia a tutti i pensionati di ritirare la pensione, quando possibile, durante la tarda mattinata o nel pomeriggio, privilegiando i giorni successivi ai primi, quando la domanda potrebbe essere meno intensa. In questo modo si ridurranno i tempi di attesa e si garantirà un servizio più rapido e efficiente.

Per ulteriori informazioni

Per ulteriori dettagli sui pagamenti delle pensioni di marzo o per maggiori informazioni su come utilizzare i servizi di Poste Italiane, è possibile consultare il sito ufficiale www.poste.it

o contattare il numero 06 45263322.