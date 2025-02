Il cedolino della pensione INPS di marzo 2025 sarà presto disponibile online, consentendo ai pensionati italiani di verificare l’importo aggiornato della loro pensione e gli eventuali arretrati.

L’incremento principale riguarda l’adeguamento all’inflazione dello 0,8%, un aumento che però si traduce in pochi euro al mese, insufficiente a compensare il continuo aumento del costo della vita.

Come verificare il cedolino della pensione di marzo 2025

Per controllare l’importo della pensione, è possibile accedere al portale INPS seguendo questi passaggi:

Collegarsi al sito INPS (www.inps.it

)

Accedere all’area riservata con SPID, CIE o CNS

Selezionare la voce “Cedolino pensione” per visualizzare il dettaglio dell’importo di marzo 2025

Scaricare il cedolino in formato PDF per consultare eventuali variazioni e trattenute

Aumenti previsti: quanto cresce la pensione a marzo 2025?

L’incremento dello 0,8% previsto per il 2025 è un adeguamento all’inflazione, ma per la maggior parte dei pensionati si traduce in un aumento minimo.

Ad esempio:

Una pensione di 1.000 euro lordi al mese riceverà un aumento di 8 euro, Una pensione di 1.500 euro lordi aumenterà di 12 euro, Una pensione di 2.000 euro lordi crescerà di 16 euro

Questi aumenti, pur essendo automatici, risultano insufficienti per far fronte ai rincari su energia, gas, beni alimentari e servizi essenziali.

Trattenute fiscali nel cedolino di marzo 2025

Oltre agli aumenti, nel cedolino di marzo verranno applicate anche le trattenute fiscali previste dalla normativa vigente:

Addizionali regionali e comunali: queste imposte variano in base alla residenza del pensionato e possono ridurre l’importo netto percepito

Irpef e conguagli fiscali: nel cedolino di marzo potrebbero essere presenti conguagli per imposte non ancora versate nel 2024

Aumenti e rincari: un aiuto insufficiente

Nonostante l’aumento dello 0,8%, molti pensionati faticheranno a percepire un reale miglioramento economico. Il carovita e il rincaro di bollette, carburante e spese quotidiane continuano a pesare sui bilanci familiari.

Molte associazioni di categoria chiedono interventi più incisivi per garantire ai pensionati un potere d’acquisto adeguato.

Come rimanere aggiornati sui pagamenti INPS

Per essere sempre informati sugli accrediti della pensione e sugli eventuali aggiornamenti normativi, è possibile:

Accedere regolarmente al sito INPS per verificare il cedolino pensione

Iscriversi ai servizi di notifica INPS per ricevere aggiornamenti via SMS o email

Contattare il numero verde INPS per assistenza su pagamenti e trattenute.