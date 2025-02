Nel 2025, l’INPS ha introdotto una serie di bonus e agevolazioni per sostenere i pensionati con redditi bassi. Questi strumenti di supporto sono stati pensati per garantire una maggiore sicurezza economica e migliorare la qualità della vita di chi percepisce assegni minimi.

Di seguito, vediamo nel dettaglio le principali misure di sostegno e le modalità per presentare la domanda.

1. Assegno Sociale 2025: Un Aiuto per Chi Ha una Pensione Bassa

L’assegno sociale rappresenta un supporto economico destinato a coloro che non hanno contributi sufficienti per ottenere una pensione o che percepiscono un reddito inferiore alla soglia stabilita dall’INPS.

Importo e Requisiti

L’importo previsto per il 2025 è di circa 500 euro al mese per 13 mensilità. Tuttavia, per poter accedere a questa prestazione, è necessario soddisfare determinati requisiti:

Età minima di 67 anni

Reddito annuo inferiore alla soglia stabilita dall’INPS

Residenza in Italia da almeno 10 anni

Come Presentare la Domanda

Per ottenere l’assegno sociale, è possibile presentare la domanda attraverso il portale INPS, accedendo con SPID, CIE o CNS. In alternativa, è possibile rivolgersi a un CAF o a un patronato per ricevere assistenza nella compilazione e nell’invio della richiesta.

2. Assegno di Inclusione per Pensionati con ISEE Basso

A partire dal 2024, il Reddito di Cittadinanza è stato sostituito dall’Assegno di Inclusione (ADI), una misura di supporto destinata anche ai pensionati con redditi bassi. Questo strumento è pensato per aiutare i nuclei familiari che si trovano in condizioni di difficoltà economica.

Requisiti per Ottenere l’ADI

Per accedere all’assegno di inclusione nel 2025, è necessario soddisfare almeno uno dei seguenti requisiti:

ISEE inferiore a 6.000 euro (7.560 euro per pensionati over 67)

Presenza di over 60, disabili o minori a carico nel nucleo familiare

Persone che hanno perso il lavoro per cause non dipendenti dalla propria volontà

Modalità di Richiesta

Anche in questo caso, la domanda deve essere presentata attraverso il portale INPS, utilizzando le credenziali di accesso digitale oppure rivolgendosi a un patronato per ricevere assistenza.

3. Carta Acquisti per Over 65 con Pensione Bassa

Un ulteriore sostegno per i pensionati con redditi bassi è rappresentato dalla Carta Acquisti, una misura che consente di ottenere un contributo economico pari a 80 euro ogni due mesi. Questo importo può essere utilizzato per l’acquisto di beni di prima necessità o per il pagamento delle utenze domestiche.

Requisiti per Accedere alla Carta Acquisti

Per poter usufruire di questo aiuto, è necessario rispettare i seguenti requisiti:

ISEE inferiore a 7.640,18 euro

Cittadinanza italiana o di un paese dell’Unione Europea

Residenza in Italia

Come Richiedere la Carta Acquisti

La domanda deve essere presentata presso gli uffici di Poste Italiane, compilando l’apposito modulo fornito dall’INPS.

4. Importo Aggiuntivo alla Pensione per Redditi Bassi

Un’ulteriore agevolazione prevista dalla Legge Finanziaria è l’importo aggiuntivo alla pensione, pari a 154,94 euro all’anno. Questa somma è destinata ai pensionati che percepiscono un assegno al minimo e che soddisfano determinati requisiti reddituali.

Erogazione Automatica del Bonus

A differenza di altre agevolazioni, l’importo aggiuntivo viene accreditato automaticamente dall’INPS ai beneficiari che ne hanno diritto, senza necessità di presentare alcuna richiesta.

5. Contributo INPS per Pensionati Non Autosufficienti

Infine, per i pensionati che necessitano di assistenza continuativa, l’INPS prevede un contributo fino a 6.200 euro all’anno. Questo sostegno economico è pensato per coprire le spese relative all’assistenza domiciliare o residenziale.

Chi Può Accedere al Contributo

Per beneficiare di questo aiuto, è necessario soddisfare i seguenti requisiti:

Essere titolari di una pensione INPS

Avere un’invalidità riconosciuta

Possedere un ISEE compatibile con la prestazione

Come Presentare la Domanda

Anche in questo caso, la richiesta deve essere inoltrata tramite il portale INPS, accedendo alla sezione dedicata alle prestazioni per la non autosufficienza.