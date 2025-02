Momenti di tensione a Pisciotta, dove un intervento per il trasferimento di un paziente affetto da schizofrenia si è trasformato in un’aggressione.

Feriti due sanitari e un carabiniere

Durante le operazioni di ricovero, il paziente ha reagito violentemente, attaccando il personale medico e ferendo due operatori sanitari. Un carabiniere, intervenuto per supportare il personale, è finito a sua volta aggredito e ha riportato ferite tali da rendere necessario il trasporto in ospedale per ricevere cure mediche.

Sicurezza del personale sanitario e delle forze dell’ordine: il dibattito si riaccende

L’episodio riporta al centro della discussione il tema della tutela del personale sanitario e delle forze dell’ordine in interventi di questo tipo. Si tratta di situazioni delicate, che richiedono protocolli adeguati per garantire la sicurezza di operatori e pazienti.