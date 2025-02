Dopo ore di apprensione, la ragazzina di 13 anni sottratta con la forza dalla madre è stata ritrovata a Salerno ed è in buone condizioni. La comunità di Torre del Greco può finalmente tirare un sospiro di sollievo.

Il Ritrovamento a Salerno

A confermare il ritrovamento della giovane sono stati i servizi sociali del Comune vesuviano, informati direttamente dalle forze dell’ordine. La minore è individuata a Salerno, città in cui erano già segnalate la sua possibile presenza e quella della madre, una donna di 32 anni con problemi psichici pregressi.

La vicenda ha avuto inizio domenica sera, quando la madre ha prelevato la figlia con la forza dall’abitazione della nonna materna, alla quale la minore era affidata per motivi di sicurezza. Subito dopo, la nonna ha sporto denuncia ai carabinieri, avviando così le ricerche.

Il Rientro a Torre del Greco

Attualmente, la ragazzina è in viaggio per fare ritorno a Torre del Greco, dove saranno effettuate le necessarie verifiche sul suo stato di salute e di benessere. Le autorità competenti continueranno a monitorare la situazione per garantire la massima tutela della minore.