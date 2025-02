Un grave errore medico è avvenuto al Policlinico Umberto I di Roma, dove un uomo di 35 anni è stato sottoposto a un intervento chirurgico invasivo per un tumore inesistente. La diagnosi errata è stata causata da uno scambio di vetrini nei test di laboratorio, un errore che ha portato alla rimozione parziale della sua mandibola e a mesi di sofferenza psicologica e fisica.

L’errore medico e l’intervento chirurgico

Il 20 maggio 2024, il paziente si era recato in ospedale per una semplice estrazione del dente del giudizio e la rimozione di una cisti. Come da prassi, il campione di tessuto prelevato era inviato per un’analisi istologica.

10 giugno: il paziente riceve la diagnosi di tumore.

18 giugno: i medici gli comunicano che si tratta di un osteosarcoma maligno di alto grado, una forma di tumore molto aggressiva.

22 luglio: il 35enne è sottoposto a un delicato intervento chirurgico: parte della sua mandibola è rimossa e sostituita con una placca metallica.

Dopo l’operazione, gli viene consigliato un ciclo di chemioterapia. Tuttavia, dopo ulteriori esami, iniziano a emergere incongruenze.

Le prime incongruenze e la scoperta dello scambio di vetrini

Il 9 settembre, l’uomo riceve il risultato di una nuova analisi istologica effettuata sul tessuto rimosso. L’esito è negativo: nessuna traccia di tumore.

A quel punto, il paziente decide di rivolgersi all’Istituto Regina Elena, un ospedale oncologico di Roma, per una verifica. Qui gli specialisti confermano la diagnosi iniziale. Tuttavia, al rientro al Policlinico Umberto I, i medici cambiano versione: forse la chemio non è più necessaria.

Sospettando un errore, il paziente sottopone i vetrini della biopsia a un’analisi genetica all’Università Cattolica. Il 25 ottobre arriva la verità sconvolgente:

“Il DNA non è il mio. Non ho mai avuto il tumore. Ma non ho più la mandibola. Qualcun altro invece sta male. Molto male.”

L’inchiesta della Procura

Il caso è ora al centro di un’inchiesta della Procura di Roma. Resta da chiarire a chi appartenesse realmente il campione analizzato e quali siano state le dinamiche che hanno portato allo scambio di vetrini.