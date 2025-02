Un parcheggiatore abusivo di 50 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato dai carabinieri per tentata estorsione nella “zona rossa” di Chiaia. L’uomo è stato sorpreso in via Filangieri, durante un servizio di controllo del territorio predisposto per la movida dal Comando Provinciale di Napoli.

La dinamica dell’accaduto

Il parcheggiatore si è avvicinato al proprietario di un’auto appena parcheggiata, chiedendo del denaro con la minaccia di danneggiare la vettura in caso di rifiuto. La vittima, notando la presenza dei carabinieri nelle vicinanze, ha immediatamente chiesto aiuto. L’uomo è stato fermato e denunciato non solo per tentata estorsione, ma anche per inosservanza dell’ordinanza prefettizia che vieta l’attività di parcheggio abusivo nella zona. È stato inoltre allontanato dall’area.

Controlli sulla movida: sequestri e sanzioni

Durante la notte, i carabinieri della compagnia Napoli Centro hanno effettuato controlli straordinari, denunciando altri due parcheggiatori abusivi nella zona dei “baretti” e allontanando un 51enne in atteggiamenti molesti.

In totale, sono stati:

Identificati 293 giovani e controllati 52 veicoli, con 19 contravvenzioni al codice della strada.

Sequestrati 7 scooter, con 7 multe per mancato uso del casco.

Tre minorenni segnalati alla Prefettura per possesso di modiche quantità di droga.

Controllati diversi locali della movida, con 32 prescrizioni impartite ai gestori e 5 esercizi commerciali multati per un totale di 9.000 euro.