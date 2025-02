Un uomo di 51 anni, residente a Pescosolido (Frosinone), è stato arrestato dai Carabinieri per stalking nei confronti della sorella. La situazione, seguita da tempo sia dalle forze dell’ordine che dalle autorità comunali, si è aggravata nei giorni scorsi, portando il giudice a disporre la detenzione in carcere.

Arresto e violazione dei domiciliari

Il 51enne era inizialmente posto agli arresti domiciliari, con la convinzione che questa misura avrebbe garantito maggiore tutela alla sorella, che vive nello stesso comune. Tuttavia, nella stessa giornata dell’arresto, l’uomo è sorpreso in un bar dai Carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Sora, violando così le restrizioni imposte.

Dopo essere riaccompagnato a casa senza incidenti, il pubblico ministero ha richiesto un aggravamento della misura cautelare, ritenendo che i domiciliari non fossero sufficienti a contenere i comportamenti persecutori dell’uomo.

Disposto il carcere per il 51enne

Sabato mattina, il giudice ha accolto la richiesta del pm, emettendo un provvedimento che ha disposto il trasferimento del 51enne nel carcere di Cassino. I Carabinieri hanno quindi eseguito l’ordine di custodia, notificandolo all’uomo e procedendo con il suo trasferimento in carcere.

Un conflitto senza cause apparenti

Secondo quanto riportato, la vicenda non avrebbe motivazioni concrete, ma sembrerebbe originata da uno stato di inquietudine personale dell’uomo. Il sindaco di Pescosolido aveva più volte cercato di mediare per riportare la situazione alla normalità, senza successo.