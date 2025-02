Tragedia sul lavoro a Sperone: un operaio di 42 anni è morto improvvisamente mentre era impegnato in un cantiere per la manutenzione stradale. L’uomo, residente ad Avella, avrebbe accusato un collasso cardiocircolatorio.

Inutili i soccorsi, lascia moglie e figli

I sanitari del 118 sono arrivati tempestivamente sul posto, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano. Il lavoratore è deceduto sul colpo, lasciando la famiglia nel dolore.

Indagini in corso per chiarire la dinamica

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Avella e della Compagnia di Baiano, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’accaduto.