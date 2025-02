Un uomo di 39 anni, ricercato in Perù per un omicidio, è finito arrestato ieri pomeriggio a Pompei dalla Polizia di Stato, in esecuzione di un mandato di arresto internazionale.

L’arresto in una struttura ricettiva del centro

L’operazione è condotta dagli agenti del Commissariato di Pompei, che hanno rintracciato il fuggitivo in una struttura ricettiva del centro a seguito di una segnalazione. Al momento, non sono diffusi ulteriori dettagli sul reato per il quale l’uomo era ricercato.

Cooperazione internazionale per la cattura

L’arresto rientra nelle attività di cooperazione internazionale di polizia, finalizzate alla ricerca e all’estradizione di soggetti accusati di reati gravi. Il 39enne peruviano sarà ora a disposizione dell’autorità giudiziaria italiana, in attesa delle procedure per la sua eventuale estradizione in Perù.

L’operazione conferma l’efficacia della collaborazione tra le forze di polizia a livello globale per contrastare la criminalità internazionale.