Nel 2025, il governo italiano ha introdotto un nuovo bonus da 1.200 euro per sostenere le famiglie con neonati. Questo aiuto economico è destinato a chi ha un ISEE fino a 40.000 euro e mira a coprire le spese essenziali per i primi anni di vita del bambino.

Cos’è il bonus da 1.200 euro e a chi spetta?

Il contributo, noto come Carta nuovi nati 2025, è una carta prepagata nominativa che può essere utilizzata per acquistare beni essenziali per l’infanzia.

Requisiti per ottenere il bonus:

Residenza in Italia

Cittadinanza italiana o UE (o permesso di soggiorno di lungo periodo)

ISEE familiare non superiore a 40.000 euro

Nascita di un bambino nel 2025

Come richiedere la Carta nuovi nati 2025

Per ottenere il bonus da 1.200 euro, è necessario presentare domanda tramite:

Sito ufficiale dell’INPS

CAF convenzionati, che forniranno assistenza nella compilazione della richiesta

Una volta approvata la domanda, la carta prepagata sarà consegnata a domicilio o potrà essere ritirata presso gli uffici postali.

Come utilizzare il bonus per i nuovi nati

La Carta nuovi nati 2025 potrà essere utilizzata fino al terzo anno di vita del bambino esclusivamente per l’acquisto di:

Alimenti per l’infanzia

Pannolini e prodotti per l’igiene del bambino

Vestiti per neonati

Prodotti per la cura e la sicurezza del bambino

Gli acquisti potranno essere effettuati in negozi convenzionati, sia fisici che online.

Altre misure di sostegno per le famiglie nel 2025

Oltre al bonus per i nuovi nati, la Legge di Bilancio 2025 prevede altri incentivi per le famiglie, tra cui:

Tagli fiscali per i nuclei a basso reddito

Finanziamenti per il sistema sanitario per migliorare i servizi pubblici

Potenziamento dell’Assegno Unico per i figli