Torre Annunziata lancia una controffensiva contro l’illegalità e intensifica i controlli sul suolo pubblico e le infrazioni al Codice della Strada. Con l’immissione in servizio di nuovi agenti di Polizia Municipale, le forze dell’ordine stanno affrontando in modo deciso l’abusivismo e il mancato rispetto delle regole cittadine.

Cinque verbali per occupazione di suolo pubblico e centinaia di multe

Nei primi giorni dell’anno, sono emessi cinque verbali per occupazione abusiva di suolo pubblico, un reato che si sta cercando di arginare con un’azione tempestiva. Contestualmente, sono state comminate centinaia di multe per violazioni al Codice della Strada, a dimostrazione dell’intensificazione dei controlli nel cuore della città.

La lotta per la legalità: le parole del vicesindaco Tania Sorrentino

Il vicesindaco Tania Sorrentino, assessore alla sicurezza, ha sottolineato l’importanza di difendere legalità e ordine pubblico.

«Sulla legalità e il rispetto delle regole non arretriamo. La battaglia per ripristinare l’ordine pubblico va avanti e la conduco, prima come vicesindaco, come persona che ha subito l’assenza di regole».

L’aumento degli agenti di Polizia Municipale

Con l’innesto di 8 nuovi agenti lo scorso mese, il corpo di Polizia Municipale è passato a 33 unità. Un numero che crescerà ulteriormente con l’entrata in servizio di altri 6 agenti dal 16 al 28 febbraio, portando il totale a 39 unità.

«Con l’innesto di nuove forze, stiamo mettendo il Comando di Polizia Locale nelle condizioni di agire tempestivamente su tutto il territorio cittadino», ha dichiarato il Sindaco Corrado Cuccurullo.

Un controllo capillare e l’introduzione dell’“occhio di falco”

Il Sindaco ha anche anticipato l’introduzione di un sistema di videosorveglianza avanzata, l’“occhio di falco”, per migliorare i controlli sul territorio e per prevenire ulteriori violazioni.

«Un controllo capillare che crescerà nelle prossime settimane, grazie anche all’aumento di agenti in strada», ha aggiunto Cuccurullo.