Mentre si avvicinano le date stabilite per l’erogazione dei pagamenti INPS di febbraio, è essenziale rimanere aggiornati sui dettagli specifici di ciascuna prestazione. L’INPS ha pubblicato un calendario che stabilisce le tempistiche per misure di sostegno economico fondamentali, tra cui NASPI, Assegno di Inclusione, Supporto per la Formazione e il Lavoro e Assegno Unico Universale. Conoscere le scadenze e i dettagli delle procedure di accredito è cruciale per garantire la tempestiva ricezione dei fondi.

Calendario Pagamenti INPS Febbraio 2025

Assegno di Inclusione: date e procedure

L’Assegno di Inclusione rappresenta un’importante misura di supporto per le famiglie in difficoltà economica. I pagamenti seguiranno il seguente calendario:

15 febbraio: primo accredito per le domande accettate e attivate digitalmente.

27 febbraio: secondo pagamento per chi ha già ricevuto conferma della propria idoneità.

È fondamentale controllare regolarmente lo stato della domanda sul portale INPS per evitare ritardi dovuti a eventuali problemi istruttori.

NASPI e Dis-Coll: tempistiche per l’indennità di disoccupazione

La NASPI è un’indennità destinata ai lavoratori dipendenti che hanno perso il proprio impiego. Le tempistiche di pagamento previste sono:

Dal 10 al 15 febbraio: accrediti per coloro che hanno già una richiesta attiva.

I tempi potrebbero essere più lunghi per chi presenta una nuova domanda.

La Dis-Coll, l’indennità per i collaboratori coordinati e continuativi, segue le stesse tempistiche della NASPI.

Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL)

Questo contributo mensile di 350 euro è destinato a chi partecipa a programmi di formazione per la riqualificazione lavorativa. Le date di pagamento sono:

15 febbraio: per le domande presentate dopo il 15 gennaio.

27 febbraio: per i rinnovi e le domande inviate prima del 15 gennaio.

Per evitare ritardi, è consigliabile monitorare lo stato della propria richiesta sul portale INPS.

Assegno Unico Universale: quando arrivano i pagamenti?

L’Assegno Unico Universale è un sostegno economico per le famiglie con figli a carico. Le date ufficiali per febbraio non sono ancora state pubblicate, ma sulla base delle precedenti erogazioni, si stima che gli accrediti avverranno tra il 15 e il 20 febbraio.

Le famiglie che hanno presentato una nuova domanda o modificato la propria posizione potrebbero ricevere il pagamento con qualche giorno di ritardo.

Come monitorare lo stato dei pagamenti?

Per verificare l’accredito delle prestazioni INPS, i beneficiari possono accedere al Fascicolo Previdenziale disponibile sul sito ufficiale dell’INPS. Qui è possibile:

Controllare lo stato della propria domanda.

Ricevere aggiornamenti in tempo reale.

Verificare eventuali comunicazioni da parte dell’ente previdenziale.