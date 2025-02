Un giovane di 18 anni è stato arrestato a San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli, dopo aver tentato di sfuggire a un controllo di polizia. L’accusa è di resistenza a pubblico ufficiale.

L’inseguimento tra le strade della città

L’episodio è avvenuto in via Muscettoli, dove gli agenti del commissariato locale hanno notato uno scooter con due persone a bordo, entrambe con il volto coperto. Alla vista della polizia, il conducente ha accelerato per evitare il controllo, ignorando l’alt imposto dagli agenti.

Ne è nato un inseguimento pericoloso, durante il quale il guidatore ha effettuato manovre rischiose per la sicurezza stradale. Dopo una corsa tra le strade cittadine, i poliziotti sono riusciti a fermare il veicolo.

Arrestato il passeggero, il conducente è in fuga

Una volta bloccati, i due occupanti hanno abbandonato lo scooter e hanno tentato di scappare a piedi. Gli agenti sono riusciti a fermare il passeggero, un 18enne di Torre Annunziata, già noto alle forze dell’ordine. Il giovane è stato arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

Il conducente, invece, è riuscito a far perdere le proprie tracce ed è attualmente ricercato dalla polizia.

Le indagini sono in corso per identificare il fuggitivo e chiarire ulteriormente la vicenda.