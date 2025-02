Un’ennesima tragedia ha scosso la comunità di Abano Terme. Susy Breda, 48enne residente in via Don Milani, è stata trovata senza vita nella sua abitazione poco prima delle 14 di oggi, 4 febbraio. La sua morte, che sembrerebbe essere avvenuta a causa di un malore legato a cause naturali, ha destato grande preoccupazione tra i suoi colleghi di lavoro, che non avevano più avuto notizie di lei da oltre 48 ore.

La sua collega, preoccupata per il suo silenzio, si è recata presso la sua casa, dove, dopo aver suonato ripetutamente il campanello senza ricevere risposta, ha deciso di chiamare i soccorsi. I carabinieri della Compagnia di Abano, i vigili del fuoco e il personale medico del Suem 118 sono arrivati tempestivamente sul posto. I vigili del fuoco sono riusciti a entrare nell’abitazione e a trovare Susy Breda riversa nel bagno. Il medico del 118 non ha potuto fare altro che constatarne il decesso, avvenuto probabilmente nelle ore tra il 3 e il 4 febbraio.

Le indagini iniziali hanno escluso qualsiasi causa violenta o l’intervento di terze persone, attribuendo la morte a un possibile malore improvviso. La donna lavorava presso la ditta Stenal, un’azienda specializzata nella produzione e vendita di saune su misura, situata in via Barovier ad Abano.

Il pubblico ministero di turno è informato della vicenda e ha concesso il nullaosta per la rimozione della salma, trasferita all’obitorio di Abano per gli accertamenti del caso. Al momento, non sono disposti ulteriori accertamenti, ma le autorità continuano a monitorare la situazione.