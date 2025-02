Paura a Firenze, nella zona di Novoli, dove un neonato di appena 15 giorni è stato morso alla testa da un cane durante un pranzo di famiglia. L’incidente è avvenuto oggi, venerdì 21 febbraio, intorno alle 13:30, nell’abitazione dei nonni del piccolo.

L’aggressione e il trasporto d’urgenza

Secondo le prime ricostruzioni, il cane – un English Staffordshire Bull Terrier, e non un Pitbull come ipotizzato inizialmente – appartenente allo zio del bambino, ha improvvisamente attaccato il piccolo mentre si trovava in braccio alla mamma.

Il padre del neonato, un ragazzo di 24 anni, ha cercato di fermare l’animale ed è rimasto ferito lievemente. Per lui si è reso necessario il trasporto all’ospedale Careggi in codice giallo. I genitori del bambino hanno immediatamente chiamato il 118, e il piccolo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale pediatrico Meyer in codice rosso per trauma cranico.

Intervento neurochirurgico riuscito

I medici del Meyer hanno sottoposto il neonato a un delicato intervento neurochirurgico, che fortunatamente è riuscito perfettamente. Secondo quanto riferito dall’ospedale, la ferita ha coinvolto solo la pelle e l’osso del cranio, senza danneggiare il cervello. Grazie all’operazione, l’osso è stato ricostruito e i sanitari hanno rassicurato che non ci saranno danni neurologici.

Attualmente, il piccolo è ricoverato in terapia intensiva neonatale, con prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita.

Indagini in corso

Le autorità stanno indagando per chiarire la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità. In questi casi, spesso vengono disposti accertamenti sul comportamento dell’animale e sulle condizioni in cui è stato gestito.