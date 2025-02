Un progetto di inclusione sociale e inserimento lavorativo prende vita a Casal di Principe (Caserta), dove è stato inaugurato un laboratorio di pasticceria e panificazione all’interno di un bene confiscato alla criminalità organizzata. L’iniziativa è promossa dalla Fondazione Don Calabria per il Sociale e mira a offrire opportunità concrete di formazione e lavoro a giovani vulnerabili del territorio.

Il progetto “Cotti in Fragranza” arriva in Campania

Il laboratorio produrrà “Cotti in Fragranza”, un marchio nato nel 2016 in Sicilia all’interno dell’Istituto Penale per i Minorenni Malaspina di Palermo, con l’obiettivo di avviare percorsi di reinserimento per i giovani detenuti. Dopo il successo ottenuto in Sicilia, il progetto si espande ora in Campania, confermando la sua missione di inclusione e sostenibilità.

«Il nostro obiettivo – spiega Lucia Lauro, project manager delle start-up innovative della Fondazione Don Calabria – è la crescita personale e professionale dei ragazzi coinvolti. Il nuovo laboratorio dovrà essere connesso alle reti del territorio, offrire prodotti di qualità e costruire una propria identità».

Formazione e inserimento nel mondo del lavoro

Il progetto non è solo un’opportunità di lavoro, ma anche uno strumento di sviluppo sociale. Giuseppe Marino, coordinatore dell’area Minori Campania, sottolinea l’importanza dell’iniziativa:

«La presenza dell’Opera Don Calabria a Casal di Principe vuole promuovere il benessere di tanti giovani vulnerabili del territorio. Il laboratorio offrirà loro formazione nei mestieri della panificazione e della pasticceria, creando opportunità di inserimento nel settore della ristorazione».

Il sostegno di UniCredit: il ruolo del Progetto Carta Etica

Il laboratorio è stato realizzato anche grazie al supporto di UniCredit, che ha finanziato l’acquisto delle attrezzature tramite il Progetto Carta Etica.

Roberto Bellavista, Responsabile Territoriale Development Sud di UniCredit, ha spiegato il funzionamento del progetto:

«La nostra donazione è stata possibile grazie al Fondo Carta Etica, un’iniziativa che raccoglie fondi attraverso le carte di credito “Etiche” utilizzate da clienti e dipendenti UniCredit in Italia. Per ogni acquisto effettuato, UniCredit destina il 2 per mille delle spese al fondo, che dal 2005 ha raccolto oltre 40 milioni di euro, sostenendo 1.400 iniziative di solidarietà».

Negli ultimi cinque anni, UniCredit ha finanziato 51 progetti nel Sud Italia, di cui 11 solo nel 2024.

Un modello di sviluppo sostenibile e sociale

L’apertura del laboratorio di pasticceria e panificazione rappresenta quindi un passo importante per il territorio di Casal di Principe, spesso segnato da difficoltà socio-economiche. Il progetto, che coniuga legalità, inclusione e imprenditorialità sociale, offre un’opportunità concreta di riscatto e autonomia lavorativa ai giovani coinvolti.

Grazie alla collaborazione tra istituzioni, imprese e associazioni del territorio, questa iniziativa dimostra come i beni confiscati alla criminalità possano essere restituiti alla comunità, trasformandosi in strumenti di crescita e speranza per il futuro.