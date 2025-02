A partire dal 2025, il bonus mamme disoccupate ha subito un aggiornamento con un lieve incremento dell’importo erogato. Questa misura di sostegno economico, gestita dai Comuni italiani e dall’INPS, è destinata alle madri senza occupazione che rispettano determinati requisiti.

Aumento dell’Importo nel 2025

L’aggiornamento dell’assegno ha previsto un incremento pari allo 0,8%, in linea con l’adeguamento all’inflazione. Di conseguenza, l’importo mensile è passato da 404,17€ a 407,4€, con un aumento complessivo per l’intero periodo di erogazione di cinque mesi che ora raggiunge 2.037€ (rispetto ai precedenti 2.020,85€).

Differenza tra Bonus Comunale e Bonus Statale di Maternità

È fondamentale distinguere il bonus mamme disoccupate dal bonus di maternità statale. Il primo è gestito dai singoli Comuni, mentre il secondo è erogato dallo Stato italiano e si rivolge alle madri con contratti a termine o situazioni lavorative precarie.

Requisiti per Accedere al Bonus

Per ottenere il bonus mamme disoccupate 2025, è necessario soddisfare le seguenti condizioni:

ISEE non superiore a 20.221,13€.

Non essere titolari di altri benefici economici, inclusi quelli di tipo previdenziale.

Richiedere l’assegno entro sei mesi dalla nascita del figlio o dall’adozione.

Essere residenti nel Comune presso cui si presenta la domanda.

Come Presentare la Domanda

La richiesta deve essere inoltrata esclusivamente al Comune di residenza, che si occuperà della verifica dei requisiti. Una volta approvata, l’erogazione dell’assegno avviene solitamente entro 30 giorni.

In caso di ritardi o problemi nel pagamento, il beneficiario può rivolgersi agli uffici comunali competenti per ottenere chiarimenti e assistenza.