I Carabinieri di Benevento hanno arrestato una donna di 36 anni dopo aver scoperto un arsenale nascosto nel controsoffitto della sua abitazione. Durante una perquisizione domiciliare, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno trovato due pistole e munizioni, detenute illegalmente.

Il ritrovamento delle armi

L’operazione è scattata nel pomeriggio di ieri, dopo che gli investigatori avevano ricevuto una segnalazione sulla possibile presenza di armi all’interno dell’abitazione. Nel corso della perquisizione, i Carabinieri hanno scoperto, all’interno di un ripostiglio, una controsoffittatura utilizzata per nascondere una busta di plastica.

All’interno della busta sono rinvenute due pistole avvolte in un asciugamano:

Una calibro 7.65, perfettamente funzionante e con tre cartucce nel caricatore. Dai primi accertamenti è emerso che l’arma era rubata nel 2010 a Cecina, in provincia di Livorno.

Una calibro 6.35, priva di matricola, arrugginita e non funzionante.

Le armi e le munizioni sono state immediatamente sequestrate per ulteriori accertamenti.

L’arresto e le misure cautelari

La donna è arrestata in flagranza di reato per detenzione illegale di armi e munizioni. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stata posta agli arresti domiciliari, in attesa delle decisioni del tribunale.

Le indagini proseguono per capire la provenienza delle armi, il loro possibile utilizzo in attività criminali e l’eventuale coinvolgimento della donna in un traffico illecito.