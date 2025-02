Un bambino di 5,40 chili è nato con parto cesareo al Policlinico Federico II di Napoli, grazie all’intervento dell’équipe medica guidata dal professore Maurizio Guida, con la collaborazione delle dottoresse Gabriella Sglavo e Cinzia Ferrara. Il neonato e la madre stanno bene, come confermato dalla struttura ospedaliera.

Nascita eccezionale anche a Marcianise

Non si tratta dell’unico parto eccezionale avvenuto in questi giorni. Sabato, all’ospedale di Marcianise, è nata una bimba di quasi cinque chili, chiamata Cataleya. La nascita è stata annunciata con orgoglio dal reparto di Ginecologia e Ostetricia, sottolineando che la neonata gode di ottima salute.

Nascite sopra la media: un evento raro

La nascita di bambini con un peso superiore ai 4,5 kg è considerata relativamente rara ed è definita macrosomia fetale. In molti casi, i parti avvengono tramite taglio cesareo, come in questi due eventi, per garantire la sicurezza della madre e del neonato.