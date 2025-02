Napoli piange Domenico Cirillo, il giovane di 17 anni investito sabato scorso a viale Dohrn, nella zona di Mergellina, mentre attraversava la strada nei pressi dello chalet dei Pini. Dopo giorni di lotta tra la vita e la morte, il ragazzo si è spento oggi pomeriggio all’ospedale Cardarelli, dove era stato ricoverato in gravi condizioni.

L’incidente e il ricovero

Domenico, studente del liceo Labriola di Bagnoli e appassionato di basket, era rimasto travolto da una Mini Cooper guidata da un 19enne. Nell’impatto aveva riportato un grave edema cerebrale, motivo per cui era inizialmente soccorso all’ospedale San Paolo e poi trasferito al Cardarelli, dove era sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

Purtroppo, nonostante i tentativi dei medici di risvegliarlo dal coma profondo, Domenico non ce l’ha fatta. In queste ore, all’ospedale Cardarelli sono iniziate le operazioni di espianto degli organi, mentre la salma sarà messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per ulteriori accertamenti.

Il cordoglio della comunità

La tragica notizia ha scosso profondamente la comunità napoletana e il mondo dello sport giovanile. Domenico era un talento del Napoli Basket Academy e in sua memoria il Basket Casapulla ha espresso il proprio cordoglio sui social:

“Il Basket Casapulla esprime il suo cordoglio per la scomparsa del giocatore di Napoli Basket Academy Domenico Cirillo a seguito di un tragico incidente. Alla sua famiglia e alla sua società di appartenenza vanno le nostre più sentite condoglianze.”

Anche il gruppo Fuorigrottesi Doc ha voluto dedicargli un messaggio di affetto e vicinanza alla famiglia:

“Venite Santi di Dio, accorrete Angeli del Signore, accogliete la sua anima e presentatela al trono dell’Altissimo. Ti accolga Cristo che ti ha chiamato e gli Angeli ti conducano in paradiso.”

Un dolore che unisce Napoli

L’intera città si stringe attorno alla famiglia Cirillo per questa terribile perdita. La morte di Domenico è un altro tragico monito sulla sicurezza stradale e l’importanza di una maggiore attenzione alla guida, specialmente nelle zone ad alta frequentazione pedonale.