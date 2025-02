Un drammatico episodio ha scosso la comunità di Salerno: un uomo di 45 anni è stato trovato senza vita, penzolante da una delle torrette del Castello di Arechi. L’uomo, originario di Cava de’ Tirreni, soffriva da tempo di depressione e, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe scelto quel luogo per compiere il tragico gesto.

Il Ritrovamento e l’Intervento dei Soccorsi

La macabra scoperta è fatta da alcuni visitatori del castello, che hanno immediatamente allertato le autorità. Per recuperare il corpo è stato necessario l’intervento dell’elicottero dei Vigili del Fuoco. Sul caso stanno ora indagando le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dei fatti e stabilire l’esatto momento del decesso.

Un Uomo Segnato dal Dolore

L’uomo non era sposato e non aveva figli. Due anni fa aveva perso il padre, un ex agente della Polizia di Stato, un evento che potrebbe aver aggravato la sua condizione psicologica. Non sono ritrovati biglietti d’addio nella sua abitazione.

Depressione e Suicidio: Un Problema da Affrontare

La depressione è una malattia spesso invisibile, ma che può avere conseguenze devastanti. Secondo l’OMS, è tra le principali cause di disabilità nel mondo e il suicidio rappresenta una delle principali cause di morte tra le persone di età compresa tra i 15 e i 49 anni. È fondamentale sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere il supporto psicologico per chi lotta contro questa condizione.