Resta ancora un giallo la morte di Gianluca Volpe, il giovane aretino di 26 anni deceduto a Tenerife, nelle Canarie. La notizia è giunta ai Carabinieri di Arezzo lo scorso fine settimana, ma il caso è attualmente nelle mani degli investigatori spagnoli.

Indagini in corso: disposta l’autopsia

Il Consolato di Arona, che fa da collegamento tra le autorità italiane e quelle spagnole, ha comunicato il decesso ai Carabinieri, i quali hanno informato la famiglia del ragazzo. Le cause della morte restano da chiarire, e per questo motivo la magistratura spagnola ha disposto un’autopsia.

Secondo le prime indiscrezioni, non si tratterebbe di una morte violenta, ma gli inquirenti stanno indagando a 360 gradi per escludere ogni ipotesi e confermare se si sia trattato di cause naturali o meno.

Chi era Gianluca Volpe

Nato a Napoli, ma cresciuto in provincia di Arezzo, Gianluca Volpe viveva a Tegoleto, nel comune di Civitella. Conosciuto da molti nella sua comunità, aveva da poco deciso di partire per Tenerife.

Cordoglio sui social, ma nessuna notizia nei media spagnoli

La sua morte è stata resa nota solo negli ultimi giorni, inizialmente attraverso chat private e post di cordoglio sui social. Nessuna informazione, invece, è apparsa nei media spagnoli fino ad ora.

Le autorità italiane attendono ora i risultati dell’autopsia per comprendere meglio cosa sia accaduto al giovane.