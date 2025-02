L’operaio sessantenne rimasto ferito ieri nel cantiere di completamento del Maximall Pompeii è ancora ricoverato in ospedale. L’uomo, dipendente di una ditta in appalto, ha accusato un malore mentre era al lavoro e, perdendo l’equilibrio, è precipitato da un’impalcatura alta circa sei metri.

Questo episodio è il secondo incidente che si verifica nel cantiere in pochi mesi e riaccende il dibattito sulla sicurezza sul lavoro e sulla gestione degli appalti all’interno di progetti di grande portata.

La denuncia della Cgil: “Serve un protocollo di legalità”

A seguito dell’incidente, la Cgil Napoli e Campania e la Fillea Cgil Napoli hanno espresso la loro preoccupazione attraverso una nota ufficiale, sottolineando come il problema della sicurezza nei cantieri rimanga una questione irrisolta.

Secondo il sindacato, il Maximall Pompeii è una struttura nata con finanziamenti pubblici nell’ambito di un Patto territoriale, e proprio per questo motivo era richiesta l’adozione di un protocollo di legalità. Questo strumento avrebbe dovuto garantire la sicurezza e i diritti economici dei lavoratori, ma ad oggi non è ancora sottoscritto.

Appalti e sicurezza: un tema centrale nei referendum Cgil

L’incidente ripropone anche il problema della gestione degli appalti all’interno di opere di grandi dimensioni, dove – secondo la Cgil – le normative vengono spesso aggirate, mettendo a rischio la vita dei lavoratori.

Questo tema è centrale nei quesiti referendari promossi dalla Cgil e approvati dalla Corte Costituzionale, su cui gli italiani saranno chiamati a votare in primavera. Tra le richieste del sindacato vi è la modifica delle attuali normative, che attualmente impediscono di estendere la responsabilità dell’infortunio all’impresa appaltante.

Inoltre, la Cgil denuncia il ricorso frequente a appaltatori privi di solidità finanziaria, spesso non conformi alle norme di sicurezza. L’obiettivo del referendum è abrogare queste norme, garantendo così una maggiore tutela per i lavoratori e imponendo alle aziende committenti una maggiore responsabilità in caso di incidenti sul lavoro.