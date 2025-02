Un grave incidente stradale si è verificato nella notte sulla Statale 268, in direzione Angri, tra gli svincoli di Pomigliano d’Arco e Somma Vesuviana. Il maxi-tamponamento ha coinvolto almeno otto veicoli, che si sono scontrati a catena, probabilmente a causa dell’asfalto reso scivoloso dalla pioggia.

Intervento immediato dei soccorsi

Sul posto sono intervenute diverse ambulanze per prestare soccorso ai feriti. Fortunatamente, secondo le prime informazioni, nessuno sarebbe in pericolo di vita. Le forze dell’ordine hanno chiuso temporaneamente il tratto stradale, deviando il traffico sulla viabilità urbana per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.

Indagini in corso sulle cause dell’incidente

Gli investigatori stanno cercando di chiarire le dinamiche dell’incidente. Al momento, si ipotizza che la pioggia abbia contribuito all’aumento del rischio di sbandamento e che la scarsa visibilità possa aver giocato un ruolo determinante.

Traffico in tilt e disagi alla circolazione

La chiusura della strada ha causato rallentamenti e disagi agli automobilisti, costretti a percorrere vie alternative. Dopo alcune ore, la circolazione è stata ripristinata, ma restano i disagi per i veicoli coinvolti e le operazioni di sgombero dei mezzi incidentati.