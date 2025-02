A Melito cresce la preoccupazione per la scomparsa di Maria, 31 anni, di cui non si hanno più notizie da sabato 15 febbraio. La famiglia e gli amici, sempre più angosciati, hanno lanciato diversi appelli sui social nella speranza di ottenere informazioni utili.

Ultime notizie sulla scomparsa

Maria è stata vista l’ultima volta indossare un pantalone e un giubbino nero. Da quel momento, nessuna traccia della giovane, il cui improvviso allontanamento ha destato forte allarme tra i suoi cari.

L’associazione Trasparenza per Melito si è attivata per supportare le ricerche e raccogliere segnalazioni. Chiunque abbia informazioni sulla sua posizione è invitato a mettersi in contatto attraverso la pagina Facebook dell’associazione o chiamando il numero 371 376 0676.

Appello della famiglia

I familiari di Maria sono disperati e chiedono l’aiuto di tutti per riportarla a casa sana e salva. “Ogni dettaglio può fare la differenza”, dichiarano, esortando chiunque abbia notizie a farsi avanti senza esitazioni.