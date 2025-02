Una tranquilla serata al ristorante si è trasformata in un’esperienza drammatica per oltre 50 persone che avevano scelto di cenare in un sushi all you can eat nel centro di Pescara. Numerosi clienti hanno accusato malori e sintomi gastrointestinali, tanto da dover ricorrere alle cure del pronto soccorso e della guardia medica.

Possibile contaminazione da salmonella

Secondo le prime ricostruzioni, molte delle persone colpite avrebbero manifestato sintomi tipici di un’intossicazione alimentare, come febbre, nausea, vomito e diarrea. Le autorità sanitarie sospettano che la causa possa essere legata al pesce servito nel locale, sia crudo che cotto. L’indagine epidemiologica, ancora in corso, dovrà chiarire l’origine del problema e accertare se si tratti di un’infezione da salmonella.

Il ristorante chiuso dalla Asl dopo i controlli

A seguito dell’incidente, il servizio veterinario della Asl ha effettuato un’ispezione nel ristorante, riscontrando gravi carenze igienico-sanitarie. Di conseguenza, l’attività è stata chiusa immediatamente in attesa di ulteriori accertamenti.

Parallelamente, il Sian (Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione) ha avviato analisi approfondite sul pesce servito nel locale per individuare con precisione la fonte dell’intossicazione.

Numero di casi in aumento

Inizialmente, una dozzina di clienti si era rivolta ai medici per malesseri, ma con il passare delle ore il numero di segnalazioni è aumentato fino a superare i 50 casi. Alcuni hanno contattato i medici di base, mentre altri si sono recati direttamente nelle strutture sanitarie per ricevere cure.