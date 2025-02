Un’operazione condotta dai Carabinieri del Nas di Perugia ha portato alla luce un’attività di macellazione illegale di cavalli, con il coinvolgimento di sette persone. Questa mattina, i militari hanno eseguito un’ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Perugia, che ha disposto:

Arresti domiciliari per quattro indagati

Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per due

Divieto di esercitare l’attività lavorativa per uno

Le accuse, a vario titolo, includono infatti associazione per delinquere, maltrattamenti e uccisione di equini, commercio di prodotti pericolosi per la salute e falsità ideologica in pubblici registri.

Il Sistema Illegale

Secondo le indagini coordinate dalla Procura di Perugia, l’organizzazione era specializzata nel reperire cavalli non destinati all’alimentazione, avviandoli illegalmente alla macellazione clandestina. Il metodo prevedeva:

Acquisizione fraudolenta di cavalli, spesso senza informare i proprietari sulla loro reale destinazione

Trasporto illegale degli animali in Puglia, verso macelli abusivi

Cancellazione degli equini dalla Banca Dati Nazionale con un escamotage informatico (uso del “codice Z”), eliminando ogni traccia della loro destinazione

Sfruttamento della complicità di allevatori e di un funzionario autorizzato alla gestione delle registrazioni

Oltre alla violazione delle norme sanitarie, l’attività rappresentava un grave pericolo per la salute pubblica, poiché gli animali, prima della macellazione, erano sottoposti a trattamenti farmacologici non compatibili con il consumo umano.

Condizioni Disumane per gli Animali

Le indagini hanno rivelato che i cavalli, spesso già malati o feriti, venivano trasportati in condizioni disumane, stipati in sovrannumero nei camion. In alcuni casi, gli animali morivano durante il tragitto a causa dello stress e delle condizioni di trasporto.

Sequestri e Prove Raccolte

Durante l’operazione, i Carabinieri hanno sequestrato:

Documentazione sulle movimentazioni degli animali

Appunti manoscritti con somme incassate

Passaporti dei cavalli

Un locale adibito alla macellazione abusiva

Un autocarro con scarti di macellazione

L’operazione è stata infine condotta dai Nas di Perugia, Bari, Torino e Alessandria, con il supporto dei Comandi provinciali di Perugia, Barletta-Andria-Trani, Novara e Cuneo.