Il 2025 si prospetta un anno difficile per le famiglie italiane a causa dei forti rincari su energia elettrica e gas. Secondo le stime di Facile.it, il costo annuo delle utenze per una famiglia tipo potrebbe superare i 2.930 euro, con un aumento del 13,6% rispetto al 2024. Per fronteggiare questa situazione, il Governo ha confermato anche per il 2025 il bonus sociale bollette, destinato alle famiglie con redditi bassi e basato sull’ISEE.

Aumenti su luce e gas: cosa aspettarsi nel 2025

Secondo le analisi di mercato, il costo delle materie prime sarà in forte crescita:

Il Pun (Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica) aumenterà del 30%, passando da 0,11 euro/kWh nel 2024 a 0,14 euro/kWh nel 2025.

Il Psv (Punto di Scambio Virtuale per il gas) salirà del 37%, passando da 0,39 euro/smc a 0,53 euro/smc.

Questi aumenti si tradurranno in bollette più salate:

Bolletta gas: da 1.793 euro a 2.044 euro annui (+251 euro).

Bolletta luce: da 790 euro a 889 euro annui (+99 euro).

Di conseguenza, le famiglie dovranno fare i conti con un rincaro medio di 350 euro annui.

Bonus bollette 2025: a chi spetta e come ottenerlo

Per aiutare le famiglie in difficoltà, il bonus bollette 2025 prevede sconti su energia elettrica, gas e acqua. L’importo del bonus varia in base all’ISEE e al numero di componenti del nucleo familiare.

Bonus energia elettrica

167,90 euro annui per famiglie con 1 o 2 componenti.

219 euro annui per famiglie con 3 o 4 componenti.

240,90 euro annui per famiglie con almeno 5 membri.

Bonus gas

L’importo varia in base alla zona climatica e all’uso del gas:

11,70 euro a trimestre per chi usa il gas solo per acqua calda e cottura.

Fino a 91,80 euro a trimestre per chi utilizza il gas anche per il riscaldamento.

Per i condomini con riscaldamento centralizzato, è necessario fornire il codice PDR per ottenere lo sconto.

Bonus idrico

Il bonus acqua garantisce una fornitura gratuita di 18,25 metri cubi all’anno per ciascun membro della famiglia (circa 50 litri al giorno a persona).

Come richiedere il bonus bollette 2025

Il bonus viene applicato automaticamente in bolletta per chi ha un ISEE inferiore a 9.530 euro. Per le famiglie con almeno 4 componenti, il limite ISEE sale a 20.000 euro.

Per ottenerlo è necessario:

Presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l’ISEE.

Attendere la verifica dell’INPS, che comunicherà i dati ai fornitori tramite il Sistema Informativo Integrato.

Ricevere lo sconto direttamente nella bolletta.

I tempi di attesa sono di circa 3 mesi per luce e gas e fino a 6 mesi per l’acqua.

Come risparmiare sulla bolletta: consigli pratici

Con gli aumenti previsti, è fondamentale adottare strategie per ridurre i costi delle utenze. Ecco alcuni consigli:

Verificare la propria tariffa: controllare le offerte sul mercato libero e valutare opzioni a prezzo bloccato.

Confrontare i costi in bolletta: verificare la voce “spesa per la materia energia” per capire quanto si paga tra quota fissa e quota variabile.

Scegliere la tariffa giusta:

Tariffa monoraria se si utilizza l’energia tutto il giorno.

Tariffa bioraria se si consuma principalmente la sera e nei weekend.

Ridurre i consumi: spegnere le luci inutilizzate, usare elettrodomestici in fasce orarie convenienti e migliorare l’isolamento termico della casa.