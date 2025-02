La situazione all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia è critica a causa dell’ondata di influenza che sta colpendo duramente la popolazione. Il pronto soccorso è al collasso, con pazienti costretti a lunghe attese in barella nei corridoi o addirittura nelle ambulanze parcheggiate all’esterno, in attesa che si liberi un posto letto.

Il numero di ricoveri per polmoniti e febbre alta è elevato: martedì scorso, su 65 pazienti in attesa, ben 39 presentavano gravi problemi respiratori. La situazione ricorda i momenti più critici della pandemia da Covid, con il personale sanitario sotto enorme pressione e le ambulanze bloccate perché impossibilitate a ripartire per nuove emergenze.

Per affrontare l’emergenza, l’ASL ha istituito un’Unità di crisi, cercando di accelerare le dimissioni dei pazienti stabilizzati per liberare posti letto. Tuttavia, i medici e gli operatori sanitari sottolineano che non ci sono soluzioni immediate, e il rischio di una paralisi totale del sistema ospedaliero resta concreto.