Paura nel cuore di Napoli, dove una lite nei pressi di un bar si è trasformata in un violento episodio di aggressione. Un giovane 22enne tunisino è stato colpito con forbici appuntite alla schiena da un uomo di 42 anni, identificato come Giovanni Sole, già noto alle forze dell’ordine.

L’aggressione in piazzetta Nilo

L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri in piazzetta Nilo, nel centro storico di Napoli. Secondo le prime ricostruzioni, la discussione sarebbe scoppiata quando il 22enne avrebbe acceso uno spinello. Dalle parole si è passati rapidamente ai fatti, con una colluttazione che si è conclusa con il ferimento grave del giovane, colpito con un paio di forbici alla schiena.

Trasportato d’urgenza in ospedale, il 22enne ha riportato una lesione profonda, che avrebbe coinvolto anche un polmone. I medici hanno stabilito una prognosi di 30 giorni.

Indagini e arresto del 42enne

I carabinieri del Nucleo Operativo di Napoli Centro hanno avviato immediatamente le indagini, analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza tra piazza San Domenico Maggiore e piazzetta Nilo. Grazie ai video, sono riusciti a identificare l’aggressore e a seguirne la fuga a bordo di uno scooter.

Gli investigatori hanno poi localizzato il mezzo sotto l’abitazione del sospettato, nel quartiere Pianura, ma di lui nessuna traccia. Dopo ulteriori accertamenti, i militari hanno scoperto che il 42enne si trovava al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Paolo di Fuorigrotta. È stato bloccato all’uscita del parcheggio, mentre si trovava in auto con la moglie.

Sequestri e accuse

I carabinieri hanno sequestrato:

Gli abiti indossati durante l’aggressione, riconosciuti dalle telecamere

Il casco e lo scooter utilizzati per la fuga

Le forbici, arma del delitto

Giovanni Sole è stato arrestato e trasferito in carcere, in attesa di giudizio. Dovrà rispondere dell’accusa di tentato omicidio.