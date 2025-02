Un episodio di violenza scaturito da una lite per un posto in fila ha portato alla denuncia di un 59enne di Visciano, accusato di aver aggredito e minacciato un uomo di 60 anni davanti a un centro per la cura del diabete a Casagiove. L’aggressore, che si trovava senza il tagliando per l’attesa, ha tentato di saltare la fila, scatenando una discussione che si è presto trasformata in violenza. L’aggressione, avvenuta all’esterno della struttura, ha visto l’utilizzo di un coltello e ha suscitato l’intervento dei carabinieri, che hanno provveduto alla denuncia dell’uomo.

Il Conflitto e l’Aggressione

La situazione è degenerata quando il 59enne, infuriato per non poter accedere immediatamente alla struttura sanitaria, ha cercato di scavalcare la fila, provocando la reazione del 60enne. La discussione verbale tra i due si è presto spostata all’esterno del centro, dove il 59enne ha aggredito la vittima con percosse e minacce.

Le minacce sono diventate ancora più serie quando l’aggressore ha estratto un coltello dalla tasca, minacciando l’altro uomo. Fortunatamente, l’intervento immediato dei carabinieri del Nucleo Radiomobile di Caserta ha impedito che la situazione si complicasse ulteriormente.

Il Coltello e la Denuncia

A seguito della segnalazione, i carabinieri hanno perquisito l’uomo e hanno trovato il coltello in suo possesso. Si trattava di un coltello senza punta di circa 17 cm di lunghezza, di cui 5 cm di lama. Questo elemento è stato determinante per le accuse contro il 59enne, che ora dovrà rispondere di minaccia aggravata e porto di armi od oggetti atti ad offendere.