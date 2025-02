Nel 2025, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ha introdotto un nuovo e significativo sostegno economico: il Bonus Psicologo. Questa misura mira a supportare i cittadini nell’affrontare difficoltà psicologiche, offrendo un contributo finanziario per accedere a servizi di psicoterapia.

Dettagli del Bonus Psicologo

Importo del Contributo: Fino a 1.500 euro, utilizzabili per un massimo di 30 sedute di psicoterapia.

Requisiti ISEE:

ISEE inferiore a 15.000 euro: contributo massimo di 1.500 euro.

ISEE tra 15.000 e 30.000 euro: contributo fino a 1.000 euro.

ISEE superiore a 30.000 euro: contributo fino a 500 euro.

Stato Attuale e Graduatorie

L’INPS ha recentemente sbloccato ulteriori fondi per il Bonus Psicologo relativo al 2024, permettendo a 3.000 nuovi beneficiari di accedere al contributo. Le graduatorie aggiornate sono già state pubblicate sul sito ufficiale dell’INPS. Per quanto riguarda il Bonus Psicologo 2025, si è in attesa del nuovo decreto attuativo che definirà le modalità di accesso e i requisiti specifici.

Come Presentare Domanda

Per accedere al Bonus Psicologo, è necessario presentare domanda attraverso il portale ufficiale dell’INPS, seguendo le indicazioni fornite e assicurandosi di avere un ISEE aggiornato. Si consiglia di consultare periodicamente il sito dell’INPS per rimanere informati sulle ultime novità e sulle scadenze relative a questa misura di sostegno.