Il 2025 porta nuove opportunità di lavoro all’INPS con l’integrazione del bando per l’assunzione di 43 professionisti legali. Il termine per presentare la domanda è stato prorogato al 26 febbraio 2025. Ecco tutti i dettagli su requisiti, modalità di candidatura e prove d’esame.

Bando concorso INPS 2025 per professionisti legali

L’INPS ha pubblicato un concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di 43 avvocati di primo livello. L’avviso, inizialmente rivolto a 16 professionisti, è stato aggiornato il 23 gennaio 2025 con un ampliamento del numero di posti disponibili.

I candidati dovranno superare diverse prove per ottenere il contratto e inserirsi nell’organico dell’ente previdenziale.

Requisiti per partecipare al concorso

Per presentare domanda, i candidati devono possedere i seguenti requisiti generali:

Cittadinanza italiana

Maggiore età

Godimento dei diritti civili e politici

Idoneità fisica allo svolgimento della mansione

Assenza di condanne definitive per reati che impediscano l’assunzione presso una pubblica amministrazione

Non essere stati destituiti, dispensati o licenziati da un impiego pubblico per insufficiente rendimento o per aver prodotto documenti falsi

Oltre ai requisiti generali, è necessario possedere un titolo di studio specifico:

Laurea magistrale o specialistica in Giurisprudenza (LMG/01 o 22/S) oppure diploma di laurea vecchio ordinamento in Giurisprudenza

Iscrizione all’albo degli avvocati

Per i candidati stranieri, è richiesta un’adeguata conoscenza della lingua italiana, che verrà valutata durante un colloquio.

Modalità di candidatura

Le domande di partecipazione devono essere inviate esclusivamente online attraverso il Portale del Reclutamento della Pubblica Amministrazione (inPA).

L’accesso alla piattaforma è possibile con una delle seguenti credenziali digitali:

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)

CIE (Carta d’Identità Elettronica)

CNS (Carta Nazionale dei Servizi)

eIDAS

Per completare la candidatura, è necessario disporre di un indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) o di un domicilio digitale.

La scadenza per l’invio della domanda è fissata per il 26 febbraio 2025.

Prove del concorso INPS 2025 per avvocati

Il concorso prevede diverse fasi di selezione. Se il numero di candidati è elevato, sarà quindi introdotta una prova preselettiva, con 60 quesiti a risposta multipla sulle seguenti materie:

Diritto costituzionale e Unione Europea (6 domande), Diritto amministrativo (9 domande), Diritto penale e procedura penale (8 domande), Diritto civile e procedura civile (19 domande), Diritto del lavoro e legislazione sociale (18 domande)

Superata la preselezione, i candidati dovranno affrontare due prove scritte e una prova orale.

Prove scritte

Prima prova: redazione di un parere motivato o di un atto difensivo in diritto amministrativo

Seconda prova: redazione di un parere motivato o di un atto difensivo in diritto civile, processuale civile, diritto del lavoro o sicurezza sociale

Per superare entrambe le prove scritte, è necessario ottenere almeno 21/30 in ciascuna.

Prova orale

I candidati ammessi all’orale dovranno dimostrare la propria preparazione nelle seguenti materie:

Diritto amministrativo, Diritto civile e processuale civile, Diritto penale e procedura penale

Diritto costituzionale e dell’Unione Europea, Diritto commerciale e della crisi d’impresa, Diritto del lavoro, previdenza e sicurezza sociale

Lingua inglese

Competenze in informatica giuridica

Anche la prova orale si considera superata con un voto minimo di 21/30.

Assunzione e contratto

I vincitori del concorso saranno assunti con contratto a tempo pieno e indeterminato come professionisti legali di I livello.