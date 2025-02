Buone notizie per i disoccupati tra i 18 e i 59 anni che percepiscono il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL). L’INPS ha annunciato l’applicazione delle nuove regole, che prevedono un aumento dell’importo mensile e un’estensione della durata del beneficio. Le modifiche, introdotte con l’ultima Manovra di Bilancio, mirano a rendere il sostegno economico più accessibile e vantaggioso.

Nuovi requisiti ISEE e reddito familiare

L’INPS ha aggiornato le soglie economiche per accedere al SFL:

ISEE massimo innalzato da 6.000 euro a 10.140 euro.

Aumento del reddito familiare massimo, ampliando così la platea dei beneficiari.

Questi cambiamenti permetteranno a più persone di accedere al contributo, facilitando la partecipazione ai percorsi di politica attiva del lavoro.

Aumento dell’importo: fino a 500 euro al mese

Un altro importante aggiornamento riguarda l’aumento dell’importo mensile del SFL:

L’assegno mensile passa da 350 euro a 500 euro.

Il beneficio è condizionato alla partecipazione a un corso di formazione o a un’altra misura di politica attiva del lavoro.

Questa modifica garantisce un maggiore sostegno economico ai disoccupati che si impegnano in percorsi formativi per migliorare le proprie opportunità di impiego.

Proroga fino a 24 mesi: come funziona

Inizialmente, il SFL aveva una durata massima di 12 mesi. Con le nuove regole, il beneficio può essere prorogato per altri 12 mesi, arrivando così a un totale di 24 mesi.

Per ottenere la proroga, alla scadenza del primo anno è necessario:

Essere iscritti a un corso di formazione.

Aggiornare il Patto di Servizio Personalizzato (PSP).

L’erogazione dell’importo prosegue fino alla fine del corso di formazione, con un limite massimo di 12 mesi aggiuntivi. Tuttavia, se il corso termina prima, l’erogazione del beneficio si interrompe automaticamente.

Nuovi moduli e strumenti online

L’INPS ha reso disponibili nuovi strumenti per facilitare la gestione delle domande:

Video guida per i nuovi beneficiari del SFL.

Tutorial per presentare la domanda per l’Assegno di Inclusione (ADI).

Manuale in PDF con istruzioni dettagliate.

Questi aggiornamenti semplificano l’accesso e la gestione del supporto economico, rendendo il SFL un aiuto concreto per chi cerca lavoro e formazione.